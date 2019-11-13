Японская компания выпустит помаду Alina Red, посвященную Загитовой

Японская косметическая компания Shiseido 1 января 2020 года выпустит лимитированную коллекцию помады и теней, посвященную олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. Продукция уже представлена на официальном сайте компании.

Сама фигуристка уже использовала помаду Alina Red во время выступлений на Гран-при Франции в начале ноября, где заняла второе место.

Напомним, накануне Алина Загитова стала победительницей в номинации «Спортсменка года» по версии журнала Glamour.