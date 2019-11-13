Японская компания выпустит помаду Alina Red, посвященную Загитовой
Японская косметическая компания Shiseido 1 января 2020 года выпустит лимитированную коллекцию помады и теней, посвященную олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. Продукция уже представлена на официальном сайте компании.
Сама фигуристка уже использовала помаду Alina Red во время выступлений на Гран-при Франции в начале ноября, где заняла второе место.
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Ого! С 1 января компания «Shiseido» выпустят в продажу помаду под названием «Alina Red». Лимитированная коллекция! Она уже использовала эту помаду в макияже для короткой программы Поздравляем, Алина! Ты очень крутая! #AlinaRed Источник: https://twitter.com/tamayura_yura/status/1194216321656872960?s=21 ————————— #АлинаЗагитова #AlinaZagitova # #
Напомним, накануне Алина Загитова стала победительницей в номинации «Спортсменка года» по версии журнала Glamour.СпортФигурное катаниеОбщество
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