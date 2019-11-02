Загитова стала второй на Гран-при Франции, Косторная — первая
Во Франции завершился третий этап Гран-при по фигурному катанию у женщин.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова допустила ошибку в первом прыжковом элементе программы и стала второй на турнире. Победу одержала другая российская фигуристка — Алена Косторная, выполнившая два тройных акселя в своем произвольном номере. Третьей стала американка Мэрайя Белл.
Напомним, после короткой программы Загитова шла на втором месте.
Гран-при по фигурному катанию. 3-й этап. Internationaux de France
Женщины. Итоговое положение.
1. Алена Косторная (Россия) — 236,00 балла
2. Алина Загитова (Россия) — 216,06
3. Мэрайя Белл (США) — 212,89
11. Мария Сотскова (Россия) — 144,89
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