В Москве школьник украл у родителей 2,5 миллиона и отдал их мошеннику на развитие telegram-канала

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В московскую полицию обратилась гражданка с заявлением, что ее сын передал некому мужчине более 2,5 миллиона «на развитие telegram-канала». Деньги школьник воровал из родительского сейфа.

Как сообщает РЕН ТВ, в августе некий мужчина написал подростку «бизнес-предложение» по раскрутке. Он предложил создать свой telegram-канал и начать на нем зарабатывать. Для начала он предложил вложить деньги в развитие.

Подросток, не рассказывая родителям о загадочном «пиарщике», тайком брал деньги из сейфа и переводил их на счет мошенника. Всего он отдал неизвестному мужчине 2 млн 515 тысяч рублей.

Ранее эксперты посоветовали не отвечать на звонки с незнакомых номеров словом «да». Так мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.