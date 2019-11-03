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Эксперты посоветовали не отвечать на звонки с незнакомых номеров словом «да»

05:34, 03.11.2019 2
Эксперты посоветовали не отвечать на звонки с незнакомых номеров словом «да»
Фото: pixabay.com

Эксперты заявили, что нельзя отвечать на звонки с неизвестных номеров словом «да». Так мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.

Также мошенники как правило пытаются добиться, чтобы жертва также произнесла фразу «я подтверждаю». Если у злоумышленника будет слепок голоса жертвы, состоящий из нескольких ключевых фраз — «да», «я подтверждаю» и тому подобных, — то банк может перечислить ему деньги, сообщают «Аргументы и факты».

Ранее Следственный комитет России предупредил о новом виде телефонного мошенничества. Он заключается в том, что злоумышленники представляются следователями или сотрудниками других госструктур. Они сообщают гражданам, что те являются потерпевшими по уголовным делам, якобы возбужденным по факту оборота фальсифицированных биологически активных добавок и лекарственных средств, в том числе предоставляя некие «правовые документы». Затем мошенники предлагают перевести деньги для будущего возмещения морального ущерба.

Общество
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 03 ноя
    Почему я должен об этом беспокоиться, если технология не совершенна, то и не надо ее внедрять. Нужно отладить до тех пор пока она не сможет выявлять в 100 % запись от живого голоса. Должна быть независимая проверка
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  • Анонимно 03 ноя
    Фото и фамилии этих "экспертов", пожалуйста
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