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В Казани обнаружено тело мужчины со следами укусов животного

16:46, 05.11.2019
В Казани обнаружено тело мужчины со следами укусов животного
Фото: СУ СК РФ

Следственный комитет по Авиастроительному району Казани проводит проверку по факту смерти 41-летнего мужчины, найденного со следами укусов животных. Погибшего обнаружили в 20 метрах от перекрестка улиц Тэцевской и Копылова.

По предварительным данным, смерть наступила от переохлаждения. Лежачего на улице мужчину обнаружили бродячие собаки и покусали. Известно также, что погибший злоупотреблял алкоголем.

Для установления всех обстоятельств произошедшего следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в России утвердили перечень из 12 потенциально опасных пород собак.

Происшествия Татарстан
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