ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака

ФСБ России рассекретила уголовное дело против адмирала Александра Колчака.

Решения о снятии грифа «совершенно секретно» было принято после того, как житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков направил запрос в спецслужбу запрос о рассекречивании. В итоге Центральный архив ФСБ сообщил, что «указанное дело рассекречено в установленном порядке», пишет «Коммерсант».

Издание отмечает, что в настоящее время документы недоступны для историков, поскольку адмирал, расстрелянный без суда, не был реабилитирован.

Правозащитная группа «Команда 29» намерена через суд получить доступ к материалам дела.

Напомним, ранее на аукционе в Париже продали письмо следователя, занимавшегося делом о гибели Николая II.