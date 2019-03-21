ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака
ФСБ России рассекретила уголовное дело против адмирала Александра Колчака.
Решения о снятии грифа «совершенно секретно» было принято после того, как житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков направил запрос в спецслужбу запрос о рассекречивании. В итоге Центральный архив ФСБ сообщил, что «указанное дело рассекречено в установленном порядке», пишет «Коммерсант».
Издание отмечает, что в настоящее время документы недоступны для историков, поскольку адмирал, расстрелянный без суда, не был реабилитирован.
Правозащитная группа «Команда 29» намерена через суд получить доступ к материалам дела.
Напомним, ранее на аукционе в Париже продали письмо следователя, занимавшегося делом о гибели Николая II.
Справка
Александр Колчак — русский военный и политический деятель, ученый-океанограф, полярный исследователь, флотоводец, вошедший в историю как руководитель Белого движения во время Гражданской войны в России. Верховный правитель России и Верховный главнокомандующий Русской армией.
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