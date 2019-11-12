В казанской «Меге» установили пандомат, который в обмен на мусор дает купоны на кофе

Фото: Виктория Абдуллина

В ТЦ «Мега» установили пандомат, который взамен сданного мусора выдает бесплатные купоны на кофе. Об этом сообщили экоактивисты команды «Экологично».

Устройство можно найти на «Ввкусном бульваре» торгового центра, на первом этаже. Пандомат принимает как ПЭТ-бутылки, так и алюминиевые банки. Банку или бутылку необходимо поместить штрих-кодом вверх, чтобы устройство распознало объект. Это может не получиться с первого раза.

Взамен сданного мусора устройство выдает талон на бесплатный кофе от кофейни, расположенной в ТЦ. Правда, чтобы получить напиток, необходимо стать участником программы лояльности MEGA FRIENDS.

Ранее сообщалось, что в Татарстан привезут более тысячи мусорных контейнеров еврокачества.