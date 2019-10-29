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В Татарстан привезут более тысячи мусорных контейнеров еврокачества

15:26, 29.10.2019 2
В Татарстан привезут более тысячи мусорных контейнеров еврокачества
Фото: pixabay.com

В восточную часть Татарстана завезут более тысячи новых мусорных контейнеров европейского качества.

«Мы обратили внимание, что в некоторых районах состояние контейнеров оставляет желать лучшего. Сейчас мы закупаем более тысячи современных контейнеров европейского качества. Они удобны и позволят сохранить эстетический вид дворов», — передает «Татар-информ» слова гендиректора регионального оператора по обращению с ТБО ООО «Гринта» Светланы Ярлыченко.

Ранее сообщалось, что питерская компания планирует построить в Татарстане комплекс по переработке органических отходов. Проект одобрен президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

ТехнологииОбществоИнфраструктураБизнес Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 29 окт
    гринта это закамье
    у нас в казани закупят нет?
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  • Анонимно 29 окт
    у нас же евроконтейнеры делают в Нижнекамске. Нужно у чужих покупать. ???? Надо своих поддержать.
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