В Татарстан привезут более тысячи мусорных контейнеров еврокачества

В восточную часть Татарстана завезут более тысячи новых мусорных контейнеров европейского качества.

«Мы обратили внимание, что в некоторых районах состояние контейнеров оставляет желать лучшего. Сейчас мы закупаем более тысячи современных контейнеров европейского качества. Они удобны и позволят сохранить эстетический вид дворов», — передает «Татар-информ» слова гендиректора регионального оператора по обращению с ТБО ООО «Гринта» Светланы Ярлыченко.

Ранее сообщалось, что питерская компания планирует построить в Татарстане комплекс по переработке органических отходов. Проект одобрен президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

