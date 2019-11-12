Госдума разрешила демонстрировать свастику при условии осуждения нацизма

В Государственной думе обсуждают поправки в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», разрешающие демонстрацию нацистской символики при условии, что материал содержит признаки осуждения фашизма.

Сейчас в законе прописан полный запрет на использование нацистской атрибутики. Любое использование свастики считается оскорблением народа и памяти павших в Великой Отечественной войне. Эти требования создали проблемы для научных публикаций, работы СМИ, для литературных произведений и кино, затруднили просветительскую работу. Депутаты решили: символику можно использовать при условии отсутствия пропаганды и формирования негативного отношения к нацизму, сообщает ТАСС.

Такую же поправку собираются внести и в закон «О противодействии экстремистской деятельности». Свастику разрешат использовать в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции СМИ, в учебных и просветительских целях образовательными организациями. Во всех случаях в публикациях должно присутствовать осуждение нацизма и экстремизма и формирование негативного отношения к этой идеологии, сообщает ТАСС.

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