В Татарстане уволили шесть чиновников из-за коррупционных нарушений

В 2019 году в Татарстане было проведено 44 коррупционных проверки муниципальных управленцев. Из-за выявленных нарушений шесть чиновников были досрочно освобождены от своих полномочий, сообщил на брифинге главный советник отдела антикоррупционных проверок Управления президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

Специалист уточнил, что причиной послужили не столько факты непосредственно самой коррупции, сколько некорректное предоставление сведений о доходах.

Проверки руководящего состава республиканских министерств, по словам Рахимова, не выявили случаев нарушений. Всего в органах госвласти и местного самоуправления с начала 2019 года было проведено 276 проверок сведений о доходах. В ходе 190 из них были установлены факты предоставления неполных сведений.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в этом году возбудили более 700 уголовных дел по фактам коррупции.