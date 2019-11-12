В Татарстане заработала горячая линия по услугам такси и каршеринга

С 11 по 25 ноября проработает всероссийская горячая линия по услугам такси и каршеринга. В Татарстане на вопросы ответят специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ.

Сотрудники ведомства будут консультировать население по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси и каршерингом. Обращения будут приниматься по телефону: 8 (917) 224-87-94 с 10.00 до 15.00 с перерывом с 12.00 до 12.45. Также можно позвонить в консультационный центр для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан».

Ранее водители сервиса «Яндекс.Такси» выступили против новой ценовой политики компании. В Казани они провели митинг возле офиса работодателя. Казанские таксисты жалуются, что оператор стал ужесточать требования и снизил минимальную ставку на 60 рублей. Также «Яндекс.Такси» опроверг информацию СМИ об увольнении казанских таксистов.