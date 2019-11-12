Михаил Сергачев: «В Нижнекамске много талантливых ребят, их надо просто раскрыть»

Защитник клуба из НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» и воспитанник нижнекамского хоккея Михаил Сергачев прокомментировал успешное выступление «Нефтехимика» в нынешнем сезоне КХЛ.

«Меня успех команды не удивил. Мне кажется, нижнекамцы провели отличную работу по подписанию хороших игроков и предоставлению шансов молодым воспитанникам клуба.

Считаю, что в нашем городе много талантливых ребят, их надо просто раскрыть. Чем «Нефтехимик» сейчас и занимается», — заявил Сергачев.

Напомним, подопечные тренера Вячеслава Буцаева выиграли девять последних матчей в КХЛ подряд, в том числе дважды обыграли питерский СКА и по разу — ЦСКА и казанский «Ак Барс».