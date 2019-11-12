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Михаил Сергачев: «В Нижнекамске много талантливых ребят, их надо просто раскрыть»

08:10, 12.11.2019
Михаил Сергачев: «В Нижнекамске много талантливых ребят, их надо просто раскрыть»
Фото: nhl.com

Защитник клуба из НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» и воспитанник нижнекамского хоккея Михаил Сергачев прокомментировал успешное выступление «Нефтехимика» в нынешнем сезоне КХЛ.

«Меня успех команды не удивил. Мне кажется, нижнекамцы провели отличную работу по подписанию хороших игроков и предоставлению шансов молодым воспитанникам клуба.

Считаю, что в нашем городе много талантливых ребят, их надо просто раскрыть. Чем «Нефтехимик» сейчас и занимается», — заявил Сергачев.

Напомним, подопечные тренера Вячеслава Буцаева выиграли девять последних матчей в КХЛ подряд, в том числе дважды обыграли питерский СКА и по разу — ЦСКА и казанский «Ак Барс».

СпортХоккей Татарстан
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