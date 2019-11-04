«Нефтехимик» разгромил чемпиона КХЛ ЦСКА и продлил свою победную серию до 9 матчей
«Нефтехимик» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ крупно обыграл московский ЦСКА — 4:1.
Хозяева уже в первом периоде повели со счетом 2:0, шайбы забросили Пайгин и Энлунд. В третьей двадцатиминутке Вей отыграл одну шайбу, но Хайруллин и Шиксатдаров вернули на табло преимущество в два гола.
Таким образом, обыграв действующего чемпиона КХЛ ЦСКА, «Нефтехимик» довел свою победную серию до 9 матчей.
«Нефтехимик» — ЦСКА — 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Голы:
1:0 — Пайгин (Мерфи, Порядин, 09:17, бол.)
2:0 — Энлунд (Шарипзянов, 17:35)
2:1 — Вей (Григоренко, Капризов, 40:30, бол.)
3:1 — Хайруллин (Шиксатдаров, 54:33)
4:1 — Шиксатдаров (Пайгин, п.в.)
комментарии