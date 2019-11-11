Татарстанский рэпер Нурминский выпустил клип к саундтреку фильма «Большая поэзия»

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Сегодня рэпер из Татарстана Альберт Нурминский опубликовал клип на песню «Держать удар». Она стала саундтреком к фильму «Большая поэзия» режиссера Александра Лунгина.

Релиз фильма ожидается 28 ноября. Сюжет повествует о двух парнях, работающих инкассаторами, которые сочиняют стихи и читают рэп.

«Когда мы услышали трек, мы сразу узнали в лирическом герое Нурминского персонажей фильма, какими мы видим их в начале нашей истории. Там, где они уверены, что главное — «держать удар», и тогда гарантированно «пацаны с улиц выбиваются в люди»», — рассказала продюсер фильма Вета Кречетова «Экспресс газете».

Ранее сообщалось, что клип Нурминского на композицию «Валим» вошел в топ YouTube. За 9 часов ролик набрал более 200 тысяч просмотров.

