Клип татарстанского рэпера Нурминского вошел в топ YouTube

Татарстанский рэпер Альберт Шарафутдинов, выступающий под псевдонимом Нурминский, опубликовал сегодня новый клип на композицию «Валим». Видео уже вошло в топ YouTube.

За 9 часов ролик набрал более 200 тысяч просмотров. Пока клип находится на четвертой позиции.

Он записан на песню из дебютного альбома Нурминского «Пацаны с улиц выбиваются в люди». Славу рэперу из Балтасинского района принес трек «Мент на меня газует».

Напомним, что Шарафутдинов рассказывал в интервью «Реальному времени» откуда в его текстах пацанская тематика и как он пришел к популярности спустя 11 лет после первого трека.