В Татарстане появится рейтинг управляющих компаний многоквартирных домов

Региональный Центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан с 15 октября запустил пилотный проект республиканского конкурса «Рейтинг управляющих организаций в многоквартирных домах Республики Татарстан».

Данный рейтинг составляется с целью повышения качества деятельности по управлению многоквартирными домами, удовлетворенности и комфорта проживания жителей многоквартирных домов.

Прием заявок на участие в пилоте будет проводиться ежемесячно с 15 ноября по 15 декабря включительно.

Обработка полученных данных и подведение итогов будет проводиться в течение 30 дней со дня окончания приема заявок, сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

Итоговые результаты будут опубликованы в сети интернет на сайте obcontrolrt.ru



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