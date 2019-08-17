Управляющие компании Казани рассказали, как установить на дом камеры наблюдения

Фото: pixabay.

Управляющие компании Казани рассказали, как установить на дом камеры наблюдения в рамках программы «Безопасный город». Чтобы войти в проект, нужно обратиться в электронную приемную мэра. Обращаться могут УК, застройщики или сами жильцы.

— По программе «Безопасный город» у нас подрядная организация, с ними договариваемся и ставим. Мы предварительно с жителями переговорили, в какие места [ставить камеры], какой обзор. Дополнительную плату за это мы с них не берем. Обслуживающая организация [оплачивает обслуживание камер] за счет своих доходов, а также абонентскую плату за «картинку», — рассказал «Реальному времени» генеральный директор УК «ЖКХ Дербышки» Нияз Гиниятов.

«Организация ставит за свой счет, за стоимость камер с нас денег не берут», — уточнил собеседник

В некоторых случаях ТСЖ договаривались об установке камер вне рамок программы «Безопасный город», как это сделали, к примеру, в доме на Чуйкова, 62. При этом собственники также не платят за видеонаблюдение. «Обслуживание оплачивается из общих денег, но это копейки, не разбрасывается на жильцов», — все входит в статью «Обслуживание дома», — рассказал диспетчер.

По последним данным, в городе установили 8 582 видеокамеры на 2 335 многоквартирных домах. За семь месяцев этого года камеры видеонаблюдения помогли раскрыть 492 преступления. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».