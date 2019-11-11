Клиники Татарстана тратили средства ОМС на отделения платных услуг

По данным ТФОМС РТ, в 33 татарстанских медицинских организациях выявлено нецелевое использование средств на общую сумму 10,8 млн рублей.



Основную долю нарушений составляют оплата расходов, не входящих в структуру тарифа медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы ОМС, — на капитальный ремонт зданий, межевание земельных участков под медучреждениями, приобретение основных средств стоимостью свыше 100 тыс. рублей. На эти цели израсходовано свыше 0,8 млн рублей.

7,4 млн рублей медицинские организации израсходовали, не приложив подтверждающих документов. Эти деньги, в частности, были потрачены на выплаты за квалификационную категорию работников, которые данной категории не имеют, и диспансеризацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На содержание отделений платных услуг татарстанские клиники потратили в общей сложности 300 тысяч рублей из средств ОМС.

Еще 1 млн был потрачен на не предусмотренные нормативами выплаты сотрудникам медучреждений.

А 1,3 млн ушли на благое, но, как оказалось, незаконное дело — содержание отделений паллиативной помощи, психиатрии, наркологии, фтизиатрии и льготного зубопротезного отделения.

Ранее «Реальное время» писало о нарушениях, выявленных при оказании медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом.