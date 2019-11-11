В этом году скончались 11,7% татарстанцев с нарушениями мозгового кровообращения

Мониторинг, проведенный ТФОМС РТ в январе — сентябре 2019 года, показал, что умер каждый восьмой (11,7%) из 14148 пациентов, госпитализированных в татарстанские стационары с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом.

Экспертиза качества медицинской помощи была проведена в 4001 случае и выявила 558 нарушений, в том числе три дефекта, связанных с ненадлежащим выполнением необходимых мероприятий.

За тот же период было госпитализировано 11222 пациента с острым коронарным синдромом. Летальным исходом закончились 377 случаев (каждый 30-й, или 3,4%). По результатам экспертизы качества медпомощи в 2106 случаях было выявлено 560 нарушений (в 27% случаев).

Другие подробности мониторинга качества медицинской помощи, проведенного ТФОМС, — в завтрашнем репортаже «Реального времени» с заседания Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

Ранее «Реальное время» писало, что в поисках быстрой и эффективной медпомощи татарстанские медицинские туристы вывезли из республики в 2018 году денег на лечение на 64% больше, чем в 2017-м.