СК Башкирии возбудил уголовное дело после покупки для сирот аварийного дома

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В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц за приобретение аварийного дома в качестве жилья для детей-сирот. В доме, купленном за 900 тысяч, оказалось опасно жить.

Как сообщает региональное следственное управление, в декабре 2018 года между администрацией района и индивидуальным предпринимателем был заключен муниципальный контракт на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на сумму более 900 тысяч рублей. Должностные лица купили деревянный дом 1987 года постройки в селе Яныбаево, выдав заключение о его пригодности.

Однако при проверке выяснилось, что дом непригоден для проживания. Его фундамент и наружные несущие стены находятся в аварийном состоянии, отсутствует тяга в дымоходах и вентиляционных каналах, сообщает прокуратура Башкирии.

Сейчас следователи устанавливают, кто именно дал заключение о пригодности дома и его приобретении, изучают документацию по муниципальному контракту.

Рассматривается проектно-сметная и организационно-распорядительная документация по муниципальному контракту, устанавливаются лица, ответственные за допущенные нарушения при приобретении объекта и вводе его в эксплуатацию. Возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

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