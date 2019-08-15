В России могут быть введены льготы для абитуриентов, потерявших родителей

Министерство просвещения РФ подготовило законопроект, согласно которому совершеннолетние школьники, которые потеряли родителей в период обучения, смогут получить те же льготы, что и дети-сироты. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Законопроектом предлагается предоставить аналогичные права лицам, достигшим возраста 18 лет, потерявшим в период обучения по основным общеобразовательным программам — образовательным программам основного общего образования или среднего общего образования, обоих родителей или единственного родителя», — указывается в проекте.

Такие же права смогут получить абитуриенты от 18 до 23 лет, которые потеряли родителей во время поступления на бюджетное отделение очной формы обучения по основным профобразовательным программам или по программам профподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.

Сейчас дети-сироты имеют право на бесплатное питание, комплект одежды и обуви, проживание в жилом помещении или возмещение их полной стоимости, а также бесплатное оказание медицинской помощи. Кроме того, они получают соцподдержку до завершения профобразования или прохождения профобучения, отмечает РИА Новости.

Напомним, в России не будут делать обязательным ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов.



