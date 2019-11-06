Роструд рассказал о самых востребованных врачах

Роструд назвал самых востребованных врачей — это педиатры и терапевты.

«По данным портала Роструда «Работа в России», в настоящее время среди врачей больше всего востребованы врачи-педиатры и врачи-терапевты», — передает ТАСС сообщение ведомства.

Из 1,3 млн вакансий база насчитывает более 50 тыс. для врачей разного профиля. Из них 7 тыс. предложений представлено для терапевтов и 5 тыс. — для педиатров.

Кроме того, третье место по востребованности занимают анестезиологи-реаниматологи (2,2 тыс. вакансий). За ними идут врачи скорой помощи, неврологи, стоматологи и акушеры-гинекологи (около 1,6 тыс. вакансий). Десятку самых востребованных специализаций замыкают хирурги, врачи общей практики и офтальмологи.

Также в базе насчитывается около 30 тыс. рабочих мест для медсестер. Наибольшая потребность в кадрах зафиксирована в Кемеровской, Ростовской, Свердловской, Саратовской областях, а также в Красноярском и Краснодарском краях.

Ранее Минздрав сообщил о сокращении врачей в 55 регионах.