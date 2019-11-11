Полковник МВД РТ: «Группировок в состоянии войны в Казани сейчас нет»

Фото: "Реальное время"/Максим Платонов

Замначальника полиции МВД Татарстана Павел Серов прокомментировал недавнюю стрельбу в Адмиралтейской слободе и массовую драку в Приволжском районе Казани. В интервью «Реальному времени» он заявил — оба конфликта напрасно приписывают к противостоянию группировок.



По словам полковника полиции, в первом случае причиной конфликта стали разногласия по погашению долгов, а стрельбу из охолощенного автомата и травматического пистолета начали два нетрезвых участника встречи. Причиной же драки во дворе на Горках Павел Серов считает пьяную ссору в подъезде.

«Вообще группировок в состоянии войны в Казани сейчас нет», — заверил замначальника полиции МВД РТ.

Подробнее о «групповых проявлениях» и ситуации с оргпреступностью в Татарстане — в интервью «Реального времени».