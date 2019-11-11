«Почта России» сократит сроки доставки посылок

С 15 ноября «Почта России» сократит нормативные сроки доставки посылок на 7 800 направлениях.

Сроки доставки составят от двух до восьми суток, при этом большинству россиян посылки будут доставлять максимум через два дня. Срок доставки посылок из городов-миллионников в города с населением более 100 тыс. человек и обратно уменьшится до двух-трех дней. В некоторых городах, население которых превышает 500 тыс. человек, посылки будут доходить спустя один день после отправления, пишут «Ведомости».

Ранее «Почта России» запустила сервис для интернет-торговли по пересылке покупок весом до 15 кг в свои отделения, а также собственные и партнерские постаматы и пункты выдачи заказов (ПВЗ). Тариф на доставку внутри одного города составит 95 рублей, междугородний объявят позднее. Также потребуется внести плату за объявленную ценность в размере 0,25—0,42%.