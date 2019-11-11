Главное за выходные: разлив нефтяной эмульсии в Татарстане, убийство доцентом студентки в Петербурге, форум «Мост Москва — Татарстан»

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро понедельника, 11 ноября.

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в молодежном форуме «Мост Москва — Татарстан». Кроме него на мероприятии выступили летчик Дамир Юсупов, фигуристка Алина Загитова и оперная певица Альбина Шагимуратова.

Росстат назвал доли мужчин и женщин в населении страны и отдельных регионов. В целом по стране преобладает женское население, его доля составляет 53,77%. Схожая ситуация наблюдается в регионах, обычно разрыв превышает 5% в сторону женщин. В России есть лишь один субъект, где доля мужчин больше — это Чукотка, доля мужчин там составляет 50,11%.

Вечером в пятницу в пятом выпуске восьмого сезона шоу «Голос» выступила 18-летняя Айгуль Валиуллина из Казани. Она спела известную песню «Чистые пруды» из репертуара Игоря Талькова, однако на слепом прослушивании никто из жюри не нажал кнопку и не повернулся.

В воскресенье днем произошел разлив нефтяной эмульсии в Лениногорском районе Татарстана. Спасатели выяснили, что произошел порыв трубопровода на участке от скважины до блока гребенки. Общая площадь разлива нефтепродукта составила 145 кв. м. Разлив не представляет опасности для близлежащих населенных пунктов.

В субботу утром в питерской реке Мойка был обнаружен доцент СПбГУ Олег Соколов, в портфеле у которого оказались отрубленные женские руки и травматический пистолет. Предположительно, ученый убил свою бывшую студентку, с которой он сожительствовал.