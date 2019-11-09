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В России оказался лишь один регион, где мужчин больше, чем женщин

10:49, 09.11.2019 1
В России оказался лишь один регион, где мужчин больше, чем женщин
Фото: «Реальное время»

Росстат назвал доли мужчин и женщин в населении страны и отдельных регионов. В целом по стране преобладает женское население, его доля составляет 53,77%.

Схожая ситуация наблюдается в регионах, обычно разрыв превышает 5% в сторону женщин. В России есть лишь один субъект, где доля мужчин больше. Как пишет «Российская газета», это Чукотка, доля мужчин там составляет 50,11%.

Примерно равное соотношение мужчин и женщин, но с преобладанием числа последних наблюдается только в четырех регионах страны. Это:

  • Ямало-Ненецкий автономный округ (там мужское население составляет 49,57%);
  • Камчатский край (49,57%);
  • Чеченская Республика (49,06%);
  • Ханты-Мансийский автономный округ (49,0%).

В Москве и Подмосковье доля мужчин составляет 46,11% и 46,10% соответственно. В Санкт-Петербурге доля мужчин составляет 44,86%.

Ранее в октябре эксперты объяснили, почему Росстат постоянно меняет методики подсчета.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:02
    тогда понятно про активное голосование - женщинам некогда - вот и ходят половина мужчин на выборы - 25% приход...
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