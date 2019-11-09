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На шоу «Голос» раскритиковали 18-летнюю певицу из Казани

08:54, 09.11.2019 3
На шоу «Голос» раскритиковали 18-летнюю певицу из Казани
Фото: скриншот видео 1tv.ru

Минувшим вечером в пятом выпуске восьмого сезона шоу «Голос» выступила 18-летняя Айгуль Валиуллина из Казани. Она спела известную песню «Чистые пруды» из репертуара Игоря Талькова, однако на слепом прослушивании никто из жюри не нажал кнопку и не повернулся.

После выступления с критикой Валиуллиной выступили, в частности, Сергей Шнуров и Полина Гагарина. Они обратили внимание на то, что «Чистые пруды» — далеко не самый лучший выбор для 18-летней певицы. «Какие застенчивые ивы, какой аккордеон в XXI веке мобильников?» — заявил Шнуров.

При этом сама певица отреагировала на критику спокойно.

Для Валиуллиной недавний выпуск «Голоса» — не первый опыт участия в этом шоу. В 2014 году она также выступала в программе «Голос. Дети» с песней «Нарисовать мечту».

ОбществоКультура Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 09 ноя
    Какие судьи, такие и нравы....Без лабутен и без мата, без казацкой мечты и кокошника к цыганке не ходи - сегодня не подают...
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    Анонимно 09 ноя
    Злые вы все...
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  • Анонимно 09 ноя
    Шнур какую то ерунду ляпнул, но в целом они все сказали правильно, зря она взяла эту песню, ей нужно было взять что то проще, а ещё лучше татарскую песню взять надо было, но увы, не повезло ей с наставником.
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