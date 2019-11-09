На шоу «Голос» раскритиковали 18-летнюю певицу из Казани

Минувшим вечером в пятом выпуске восьмого сезона шоу «Голос» выступила 18-летняя Айгуль Валиуллина из Казани. Она спела известную песню «Чистые пруды» из репертуара Игоря Талькова, однако на слепом прослушивании никто из жюри не нажал кнопку и не повернулся.

После выступления с критикой Валиуллиной выступили, в частности, Сергей Шнуров и Полина Гагарина. Они обратили внимание на то, что «Чистые пруды» — далеко не самый лучший выбор для 18-летней певицы. «Какие застенчивые ивы, какой аккордеон в XXI веке мобильников?» — заявил Шнуров.

При этом сама певица отреагировала на критику спокойно.

Для Валиуллиной недавний выпуск «Голоса» — не первый опыт участия в этом шоу. В 2014 году она также выступала в программе «Голос. Дети» с песней «Нарисовать мечту».

