В Татарстане произошел разлив нефтяной эмульсии

В воскресенье днем сотрудники МЧС узнали о разливе нефтяной эмульсии в Лениногорском районе. Оперативная группа прибыла на место в 17.40.

Спасатели выяснили, что произошел порыв трубопровода на участке от скважины до блока гребенки. Общая площадь разлива нефтепродукта составила 145 кв. м. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по РТ, разлив не представляет опасности для близлежащих населенных пунктов.

Специалисты закрыли течь при помощи хомута около 18.00. Подрядчик занимается сбором загрязненного грунта.

Погибших и пострадавших нет.