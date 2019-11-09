Минниханов встретился в Москве с татарской молодежью

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в молодежном форуме «Мост Москва — Татарстан». Кроме него на мероприятии выступили летчик Дамир Юсупов, фигуристка Алина Загитова и оперная певица Альбина Шагимуратова.

Форум проводится для живущих в Москве и Подмосковье выходцев из республики или татар других регионов.

«Самое главное, чтобы мы сохранили контакты с вами — нашими соотечественниками. Мы должны быть вместе. Мы сильны своим трудолюбием и упорством», — приводит пресс-служба президента РТ слова Минниханова.

Пилота Дамира Юсупова, прославившегося посадкой самолета в кукурузном поле, встретили стоя, написал глава пресс-службы президента РТ Эдуард Хайруллин.