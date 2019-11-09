Минниханов встретился в Москве с татарской молодежью
Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в молодежном форуме «Мост Москва — Татарстан». Кроме него на мероприятии выступили летчик Дамир Юсупов, фигуристка Алина Загитова и оперная певица Альбина Шагимуратова.
Форум проводится для живущих в Москве и Подмосковье выходцев из республики или татар других регионов.
«Самое главное, чтобы мы сохранили контакты с вами — нашими соотечественниками. Мы должны быть вместе. Мы сильны своим трудолюбием и упорством», — приводит пресс-служба президента РТ слова Минниханова.
Пилота Дамира Юсупова, прославившегося посадкой самолета в кукурузном поле, встретили стоя, написал глава пресс-службы президента РТ Эдуард Хайруллин.
ОбществоВласть Татарстан
Летчика-героя Дамира Юсупова встретили стоя на молодежном форуме Татарстан-Москва с участием @RusMinnikhanov: Самолет садится против ветра, не бойтесь трудностей, ищите их. pic.twitter.com/fOKUDRRcWk— Эдуард Хайруллин (@Edkhayrullin) 9 ноября 2019 г.
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