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Казанские гаишники поздравили коллег с Днем сотрудника органов внутренних дел

14:33, 10.11.2019
Казанские гаишники поздравили коллег с Днем сотрудника органов внутренних дел
Фото: instagram.com/gibdd_kzn_municipal

Казанский полк ДПС опубликовал видеопоздравление с Днем сотрудника органов внутренних дел. Дорожные инспекторы пожелали коллегам здоровья, счастья и успехов в службе.

«В полиции работают преданные своему делу специалисты, для которых долг и справедливость — не просто слова», — говорится в комментарии к ролику.

Напомним, что 10 ноября в России свой профессиональный праздник отмечают полицейские и другие сотрудники МВД. Ранее с этим праздником татарстанских правоохранителей поздравил премьер-министр РТ.

ОбществоВласть Татарстан
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