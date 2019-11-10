Алексей Песошин поздравил сотрудников МВД Татарстана с профессиональным праздником

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил сотрудников и ветеранов МВД по Татарстану с профессиональным праздником.

В своем обращении он отметил, на сегодняшний день «общество предъявляет к вам высокие требования». «Заслужить доверие и удержать его на должном уровне можно только ответственным отношением к делу, вниманием и отзывчивостью к проблемам каждого, а главное — профессиональной работой», — подчеркнул премьер-министр республики.

Песошин обратил внимание на то, в последнее время сотрудниками органов внутренних дел были раскрыты резонансные преступления, проведены успешные операции в рамках борьбы с коррупцией. Также в своем обращении он выделил работу правоохранителей во время чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» и выборов депутатов Госсовета РТ.

«Уверен, что сотрудники органов внутренних дел по Республике Татарстан, воспитанные на лучших примерах героического прошлого, будут и впредь преумножать заложенные предыдущими поколениями традиции, сохраняя верность присяге и служебному долгу», — говорится в сообщении.