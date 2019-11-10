«Оренбург» и «Уфа» не смогли распечатать ворота друг друга

«Уфа» в гостевом матче 16-го тура РПЛ сыграла вничью с «Оренбургом» (0:0).

На поле с первых минут шла равная борьба, где хозяева владели мячом, а уфимцы бежали в контратаку. Однако за 90 минут игры ни одна из команд не смогла распечатать ворота соперника.

Голкиперы «Оренбурга» и «Уфы» Климович и Беленов соответственно записали в свой актив «сухой» матч.

РПЛ. 16-й тур.

«Оренбург» — «Уфа» — 0:0 (0:0).