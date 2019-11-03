Специалисты назвали пять иномарок, которые ржавеют быстрее всего

Эксперты портала NJCAR.RU на основе исследования машин, которые были выпущены с 2005 по 2014 год и эксплуатировались в крупных российских городах, составили топ-5 автомобилей, быстрее других покрывающихся ржавчиной.



На первом месте оказался кроссовер Geely Emgrand X7 образца 2011—2013 года, который из-за некачественной покраски и дорожных реагентов примерно через год подвергается коррозии. Вторую строчку занимает Opel Astra 2005—2012 годов выпуска, у которого самыми «проблемными» местами являются колесные арки, двери в нижней части, днище и капот. Тройку замыкает Nissan Almera, выпущенный в период с 2005 по 2006 год.

В топ-5 также вошли Mazda 6 2005-2008 годов выпуска и Ford Mondeo 2006-2010 годов выпуска, сообщает NJCAR.RU.

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