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«Нефтехимик» в гостях уверенно переиграл «Луч»

10:03, 09.11.2019
«Нефтехимик» в гостях уверенно переиграл «Луч»
Фото: fcnh.ru

«Нефтехимик» в рамках 22-го тура чемпионата ФНЛ в гостях переиграл владивостокский «Луч» (2:0).

Решающим в матче стал отрезок с 53-й по 55-ю минуты, где нижнекамцы сумели забить дважды. Вначале счет открыл мощным ударом Денис Макаров, а уже в следующей атаке Вагиз Галиулин удвоил преимущество гостей.

Вратарь «Нефтехимика» Андрей Голубев записал в свой актив «сухой» матч.

«Луч» (Владивосток) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:2 (0:0)

Голы: Макаров (53), Галиулин (55).

СпортФутбол Татарстан
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