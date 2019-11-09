«Нефтехимик» в гостях уверенно переиграл «Луч»
«Нефтехимик» в рамках 22-го тура чемпионата ФНЛ в гостях переиграл владивостокский «Луч» (2:0).
Решающим в матче стал отрезок с 53-й по 55-ю минуты, где нижнекамцы сумели забить дважды. Вначале счет открыл мощным ударом Денис Макаров, а уже в следующей атаке Вагиз Галиулин удвоил преимущество гостей.
Вратарь «Нефтехимика» Андрей Голубев записал в свой актив «сухой» матч.
«Луч» (Владивосток) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:2 (0:0)
Голы: Макаров (53), Галиулин (55).
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