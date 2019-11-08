«Роскосмос»: «Пока разочарований в ПСО «Казань» нет»

Начальник организационно-административного отдела филиала «Роскосмоса» на космодроме Восточный Константин Насуленко заявил, что к подрядчику второй очереди — ПСО «Казань» — претензий нет.

«Пока разочарований в подрядчике нет. Все идет по графику», — цитирует его ТАСС.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что, несмотря на критику, не видит причин для смены подрядчика строительства второй очереди космодрома Восточный. ПСО «Казань» останется на объекте.

Уже известно, что ПСО «Казань» ведет строительство объектов — стартового стола под «Ангару», командного пункта и топливохранилища — с опережением графика на месяц. Все работы компания из Татарстана выполняет, используя только свою технику и рабочих.