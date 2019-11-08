«Роскосмос»: «Пока разочарований в ПСО «Казань» нет»
Начальник организационно-административного отдела филиала «Роскосмоса» на космодроме Восточный Константин Насуленко заявил, что к подрядчику второй очереди — ПСО «Казань» — претензий нет.
«Пока разочарований в подрядчике нет. Все идет по графику», — цитирует его ТАСС.
Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что, несмотря на критику, не видит причин для смены подрядчика строительства второй очереди космодрома Восточный. ПСО «Казань» останется на объекте.
Уже известно, что ПСО «Казань» ведет строительство объектов — стартового стола под «Ангару», командного пункта и топливохранилища — с опережением графика на месяц. Все работы компания из Татарстана выполняет, используя только свою технику и рабочих.Промышленность Татарстан
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2. к сожалению от звёздной болезни в энтих государствах (нынешнее название РФ и Татарстан) ни кто не застрахован..
3. п.2 к тому, что, видимо, кроме него НИ КТО из наших э татар, (как нас всех называют в деревне под названием Москва) НЕ ПРОЯВИТ РЕШИМОСТЬ взяться за планомерное строительство и ПОСТРОИТЬ:
3.1. мосты:
3.1.1. из центра Казани в Верхний Услон (чтобы дачникам хорошо было, а застройщикам чёрти знает чего наоборот СТАЛО ПЛОХО -пусть лепят, что бог на душу положит в Новой Казани на той стороне Волги, а не какие то башни на мусульманских кладбищах);
3.1.2. в Тетюшах - замкнётся татарское (татарстанское) кольцо-правых и левых берегов Волги и Камы;
3.2. машиностроительное предприятие по созданию нефтегазоперерабатывающнго оборудования для отечественных (татарстанских) предприятий нефтегазопереработки под НАШИ технологии, разработанные нами, а не чёрт знает кем 25 летней давности..
4. ребята, Ваша реакция понятна, такая же была и на камский мост и главное по переработке нефти, и даже была высказана на Совете Татнефти то ли в 1996, то ли 1997 (про кое что связанное с памятью не буду), в присутствии Минниханова, тогдашнего министра финансов Татарстана, который своим трудом доказал, что курс, взятый Первым Президентом Республики Татарстан верный. Так вот, на мой взгляд, такого тупого и серого, РАВИЛЬ, вернее Равиль Хабибуллович это выдюжит;
5. вопрос маленький решиться ли на это тот, кому разрешено принимать такие СУДЬБОНОСНЫЕ для единого многонационального народа Татарстана РЕШЕНИЯ?
6. семь футов под килём Равиль Хабибуллович и Рустам Нургалиевич - тут как у ВДВ НИ КТО КРОМЕ ВАС...
2. а вы, что европеец ? Сначала закусываете, а потом пьёте...
3. а что Вам в мостах не понравилось? То, что Зиганшин с этим справиться? или то, что наши перестанут к себе домой через Ульяновск ездить?
4. а вы поинтересуйтесь, как ТАИФ, единственная организация, которая пытается что то обновлять, не имея достаточной квалификации добывает себе оборудование? Ведь если Вы, что то заказываете, то по оборудованию можно так, невзначай, определить какой технологический процесс Вы используете... а есть понятие конкурентная борьба и промышленный шпионах. а у нас такие в руководстве э юристы, что смотрят на железки как э на новые ворота..
5. да совсем забыл, понятно, Вы литр из горла свободно, а я вот практически вторую бутылку пил из пивной кружки - трепаться начинал и забывал о деле с картошкой и растительным маслом ..