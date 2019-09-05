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Источник: ПСО «Казань» строит вторую очередь космодрома Восточный с опережением графика

18:23, 05.09.2019
Источник: ПСО «Казань» строит вторую очередь космодрома Восточный с опережением графика
Фото: Фото: twitter.com/Rogozin Источник : https://realnoevremya.ru/news/14

ПСО «Казань» ведет строительство объектов второй очереди космодрома Восточный в Амурской области — стартового стола под «Ангару», командного пункта и топливохранилища — с опережением графика на месяц.

«Это важный резерв на непредвиденный случай», — цитирует источник ТАСС.

По словам собеседника, все работы ПСО «Казань» выполняет, используя только свою технику и рабочих.

Напомним, на днях глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ответил на критику по поводу сроков строительства космодрома Восточный. Также в СМИ сообщалось, что публично-правовая компания (ППК) «Военно-строительный комплекс» может достроить космодром Восточный вместо ПСО «Казань». Этот вопрос может быть решен по итогам совещания у президента России Владимира Путина, которое он проведет 6 сентября непосредственно на Восточном.

ПромышленностьОПК Татарстан
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