Источник: ПСО «Казань» строит вторую очередь космодрома Восточный с опережением графика

ПСО «Казань» ведет строительство объектов второй очереди космодрома Восточный в Амурской области — стартового стола под «Ангару», командного пункта и топливохранилища — с опережением графика на месяц.

«Это важный резерв на непредвиденный случай», — цитирует источник ТАСС.

По словам собеседника, все работы ПСО «Казань» выполняет, используя только свою технику и рабочих.

Напомним, на днях глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ответил на критику по поводу сроков строительства космодрома Восточный. Также в СМИ сообщалось, что публично-правовая компания (ППК) «Военно-строительный комплекс» может достроить космодром Восточный вместо ПСО «Казань». Этот вопрос может быть решен по итогам совещания у президента России Владимира Путина, которое он проведет 6 сентября непосредственно на Восточном.