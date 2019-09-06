Рогозин не видит причин для отстранения ПСО «Казань» от строительства космодрома «Восточный»

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что не видит причин для смены подрядчика строительства второй очереди космодрома «Восточный». ПСО «Казань» останется на объекте.

«У нас нет оснований менять подрядчика. Мы работаем в графике, у нас есть понедельный график мобилизации сил и средств», — передает «РИА Новости» слова Рогозина после совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, что сегодня глава государства проинспектировал стройку на космодроме «Восточный». Ожидалось, что Путин примет решение по ПСО «Казань». Напомним, что татарстанская компания взялась за вторую очередь «Восточного» в этом году. Ходили слухи, что власти могут подключить к строительству военных. Однако по данным источников, работы идут с опережением графика.