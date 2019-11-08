Молодежка «Рубина» обыграла лидера первенства московское «Динамо»
«Рубин» в матче молодежного первенства России по футболу дома обыграл московское «Динамо».
Единственный гол на 73-й минуте забил защитник казанцев Дмитрий Губанов.
После 16 проведенных туров «Динамо» возглавляет турнирную таблицу. «Рубин», набрав 20 очков, идет на 10-й строчке чемпионата.
Молодежное первенство, 16-й тур.
«Рубин» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 — Губанов, 73.СпортФутбол Татарстан
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