Игрок «Ак Барса» Яруллин в прямом эфире ответит на вопросы желающих
Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин выступит в прямом эфире в аккаунте «Инстаграма» благотворительного фонда «Закят», сообщается на официальном сайте Духовного управления мусульман РТ (ДУМ РТ).
Главной темой онлайн-трансляции станет благотворительность, после чего все желающие смогут задать свой вопрос гостю программы.
Отмечается, что Яруллин является партнером, добрым другом БФ «Закят» и соорганизатором благотворительных акций.
Прямой эфир с хоккеистом начнется 10 ноября, в 19.00, в аккаунте Instagram фонда.
Ранее защитник «Ак Барса» Яруллин был признан лучшим защитником октября в КХЛ.СпортХоккейОбщество Татарстан
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