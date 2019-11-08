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Игрок «Ак Барса» Яруллин в прямом эфире ответит на вопросы желающих

14:01, 08.11.2019
Игрок «Ак Барса» Яруллин в прямом эфире ответит на вопросы желающих
Фото: ak-bars.ru

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин выступит в прямом эфире в аккаунте «Инстаграма» благотворительного фонда «Закят», сообщается на официальном сайте Духовного управления мусульман РТ (ДУМ РТ).

Главной темой онлайн-трансляции станет благотворительность, после чего все желающие смогут задать свой вопрос гостю программы.

Отмечается, что Яруллин является партнером, добрым другом БФ «Закят» и соорганизатором благотворительных акций.

Прямой эфир с хоккеистом начнется 10 ноября, в 19.00, в аккаунте Instagram фонда.

Ранее защитник «Ак Барса» Яруллин был признан лучшим защитником октября в КХЛ.

СпортХоккейОбщество Татарстан
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