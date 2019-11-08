В Приморском сафари-парке умер козел Тимур, подружившийся с тигром

Фото: Приморский сафари-парк

В Приморском сафари-парке скончался козел Тимур, известный своей дружбой с амурским тигром. Информация о кончине козлика появилась на сайте сафари-парка.

Печальное известие опубликовано от имени опекуна животного Эльвиры Головиной. По ее словам, за Тимуром был организован хороший уход. Однако, причина смерти Тимура не названа.

«Могу сказать с полной ответственностью, что козлик Тимур содержался в отличных условиях. За его здоровьем следил личный врач Даниил и врачи Сафари-парка Олег и Алексей [...] Урна с прахом Тимуром будет захоронена с почестями! В дальнейшем на этом месте будет установлена бронзовая скульптура Тимура», — гласит сообщение.

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