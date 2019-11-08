В Приморском сафари-парке умер козел Тимур, подружившийся с тигром
В Приморском сафари-парке скончался козел Тимур, известный своей дружбой с амурским тигром. Информация о кончине козлика появилась на сайте сафари-парка.
Печальное известие опубликовано от имени опекуна животного Эльвиры Головиной. По ее словам, за Тимуром был организован хороший уход. Однако, причина смерти Тимура не названа.
«Могу сказать с полной ответственностью, что козлик Тимур содержался в отличных условиях. За его здоровьем следил личный врач Даниил и врачи Сафари-парка Олег и Алексей [...] Урна с прахом Тимуром будет захоронена с почестями! В дальнейшем на этом месте будет установлена бронзовая скульптура Тимура», — гласит сообщение.
Ранее в Казанском зоопарке животных пообещали переселять из старой части в новую — «Реку Замбези». Посетителей там ждут не раньше зимних каникул.
Справка
Дружба козла Тимура с тигром Амуром покорила весь мир и превратилась в реалити-шоу. Изначально козлик был запущен в вольер к тигру в качестве добычи для хищника. Однако при попытке растерзать козла тигр наткнулся на сопротивление: козел проявил задатки лидера, а впоследствии даже выгнал тигра из места для ночлега. В ту пору тигру пришлось ночевать на крыше. После этого животные всюду гуляли вместе, за ними было организовано круглосуточное наблюдение. Эдгар Запашный прокомментировал этот союз как «природную аномалию». Когда ради безопасности Тимура его перевезли в другой вольер, животные скучали друг по другу. Скрасить одиночество было решено подругами жизни: невесту козлу искали по всей России.
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