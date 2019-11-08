Аудиторы оценили имущество банка «Спурт» в 20 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий банка «Спурт» опубликовало отчет об оценке части имущества кредитной организации. Стоимость шести объектов недвижимости и двух станков составляет 19,8 млн рублей.

В список вошли нежилые помещения в Йошкар-Оле, квартиры в Набережных Челнах и земля в Казани. Отдельно в перечне присутствуют два станка Wagner.

Самым дорогим стало нежилое помещение на Ленинском проспекте в Йошкар-Оле, площадью 282,6 кв. м. Его оценили в 5,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что АСВ выставило на торги права требования «Спурта» на 0,48 млрд рублей. Начальная цена «дебиторки» совпала с ее размером.