Банк «Спурт» выставил на торги права требования почти на 0,5 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий обанкротившегося банка «Спурт» объявило о проведении торгов по продаже имущества кредитной организации. На аукцион выставлены права требования на общую сумму 477,2 млн рублей.

Начальная цена лота совпадает с размером задолженности, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

В портфель дебиторки входят долги 3 221 физлица.

Заявки принимаются с 16 декабря 2019 года по 30 марта 2020-го. При этом по начальной цене он будет продаваться только до 3 марта 2020 года. Далее стоимость лота будет постепенно снижаться.

Напомним, что эти долги уже выставлялись на торги. Все заемщики живут в Казани. В отношении 49 из них срок для повторного предъявления исполнительного документа истек.

