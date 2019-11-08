Объем мирового долга преодолел планку в $188 трлн

Объем мирового долга достиг рекордного показателя в $188 трлн. Таким образом, размер долга составляет уже 230% от глобального ВВП.

«Мировой долг, как государственный, так и частный, достиг рекордного максимума — 188 триллионов долларов. Это составляет около 230% глобального производства», — передает «РИА Новости» слова главы Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой.

В прошлом году объем общего долга составлял $182 трлн. Тогда предыдущая глава МВФ Кристин Лагард призывала правительства стран сделать все возможное для сокращения этого показателя, поскольку мировая экономика замедляет свой рост и обеспечивать выплаты будет все более трудно.

Ранее Глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал о рисках начала глобальных валютных войн. Планы ФРС США по выкупу долговых обязательств американского правительства он расценивает как «избыточное вливание долларов в мировую экономику».