Сечин ожидает глобальных валютных войн в будущем

Глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал о рисках начала глобальных валютных войн. По его мнению, торговое противостояние США и Китая является предвестником такого развития событий.

«Дальнейшие шаги по ослаблению национальных валют увеличивают вероятность глобальной валютной войны с крайне непредсказуемыми последствиями», — передает его слова ТАСС.

Сечин считает, что перед выборами в Соединенных Штатах власти попытаются принять новые меры, чтобы «сделать Америку великой».

Планы ФРС США по выкупу долговых обязательств американского правительства он расценивает как «избыточное вливание долларов в мировую экономику».

Глава «Роснефти» указал на ряд стран, которые вынуждены прибегнуть к ослаблению своих валют.

Сечин также рассказал о факторах, которые могут спровоцировать глобальную рецессию: экономическое и технологическое противостояние США и Китая, торгово-тарифные войны и санкции США против крупнейших производителей нефти. «Все эти факторы отмечаются на фоне ослабления денежно-кредитной политики и снижения ставок центральными банками крупнейших экономик мира», — заключил глава «Роснефти».