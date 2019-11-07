Антон Бурдасов: «Считаю, мы полностью переиграли финнов»

Капитан сборной России по хоккею Антон Бурдасов оценил стартовый матч российской команды на Кубке Карьялы против Финляндии (3:4).

«Мы старались, но плохо сыграли на своем пятаке. Будем это исправлять. Считаю, что мы полностью переиграли финнов. Очень удобно, когда защитники подключаются вперед. Нападающим становится легче, потому что появляется больше разных вариаций. Мне кажется, в этом и заключается современный хоккей.

Очень люблю играть с Кузьменко, он — настырный форвард. Каждый партнер старается и выкладывается по-полной. Со Швецем-Роговым мы очень хорошо сыгрались в Питере. На звездный состав финнов я не смотрел. Отметил бы Харри Сятери, который подарил им победу. Он очень здорово сыграл.

Конечно, мы поддержали Бочарова. Он тоже молодец, так как сказал, что у него нет никакого волнения. Дальше мы будем только сильней. Для всех новичков в коллективе сделали хорошие условия, чтобы никто не боялся брать на себя инициативу. У всех прекрасное настроение перед игрой, все отлично себя чувствовали. В сборной редко бывает плохой коллектив», — цитирует Бурдасова AllHockey.

Отметим, что в матче с Финляндией (3:4) свою дебютную шайбу за сборную забросил защитник «Нефтехимика» Дамир Шарипзянов.