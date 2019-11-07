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Защитник «Нефтехимика» Шарипзянов забил гол в дебютном матче за сборную России

20:53, 07.11.2019
Защитник «Нефтехимика» Шарипзянов забил гол в дебютном матче за сборную России
Фото: twitter.com/russiahockey

В эти минуты сборная России по хоккею проводит первую игру на этапе Евротура Кубка Карьялы против команды Финляндии (2:2, идет второй период).

Счет на 5-й минуте встречи открыл защитник «Нефтехимика» Дамир Шарипзянов. Это дебютная игра нижнекамца в составе сборной России.

Защитник «Ак Барса» Камиль Фазылзянов пропускает матч с Финляндией по решению тренерского штаба.

СпортХоккей Татарстан
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