Защитник «Нефтехимика» Шарипзянов забил гол в дебютном матче за сборную России

В эти минуты сборная России по хоккею проводит первую игру на этапе Евротура Кубка Карьялы против команды Финляндии (2:2, идет второй период).

Счет на 5-й минуте встречи открыл защитник «Нефтехимика» Дамир Шарипзянов. Это дебютная игра нижнекамца в составе сборной России.

Защитник «Ак Барса» Камиль Фазылзянов пропускает матч с Финляндией по решению тренерского штаба.