Сборная России уступила Финляндии в первом матче Кубка Карьялы
Сборная России по хоккею уступила команде Финляндии в рамках первого матча Кубка Карьялы.
В составе российской сборной дважды отличился Рушан Рафиков, также свою дебютную шайбу за национальную команду забросил защитник Дамир Шарипзянов. У финнов 2 (1+1) очка набрал нападающий «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен.
Сборная России — Сборная Финляндии — 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)
Голы:
1:0 — 5 Шарипзянов (Кузьменко, Бурдасов)
1:1 — 30 Песонен (Маннинен, Лехтонен)
1:2 — 32 Маннинен ()
2:2 — 33 Рафиков (Жафяров)
3:2 — 45 Рафиков (Окулов, Бурдасов)
3:3 — 47 Аалтонен (Хиетанен, Раяла)
3:4 — 50 Песонен (Пулюярви)
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