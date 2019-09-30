Министр экологии Татарстана рассказал, что в республике больше всего загрязняет воздух

Фото: скриншот трансляции

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков в рамках online-конференции «Реального времени» рассказал, что больше всего загрязняет воздух в РТ — промышленность или автомобили.

По его словам, автомобили. На долю выхлопных газов машин приходится 54% от всего объема вредных выбросов в республике. Министерство ведет борьбу за снижение этого показателя: к примеру, в Татарстане ведется работа по переводу автомобилей на газомоторное топливо.

Ранее сообщалось, что в России скоро заработает интерактивная «карта-светофор» с информацией о загрязненности воздуха и воды. Она будет доступна любому пользователю.