ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»

Центробанк сообщил об очередном отзыве лицензии на осуществление банковских операций. На этот раз под запрет попала деятельность «Чувашкредитпромбанка» (Чебоксары). Как отмечает регулятор, банк нарушал законодательство об отмывании доходов, проводил сомнительные операции с валютой, занижал величину необходимых резервов и нарушал другие законы о банковской деятельности.

Также «Чувашкредитпромбанк» сформировал «значительный объем корпоративных кредитов низкого качества», говорится в сообщении ЦБ.

Теперь в банке будет назначена временная администрация.