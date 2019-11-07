Предпринимателей из моногородов поддержат в продвижении товаров на Wildberries

Фото: моногорода.рф

Предпринимателям из российских моногородов окажут поддержку в продвижении товаров через интернет-площадку Wildberries.

Они смогут размещать свою продукцию в интернет-магазине под логотипом «СделаноВмоно». Бренд будет указан в разделе информации о товарах.

Данная мера поможет бизнесу повысить уровень узнаваемости и увеличить продажи. Кроме того, для предпринимателей проведут консультации и семинары по работе с электронной площадкой.

Соответствующий план мероприятий подписали гендиректор Фонда развития моногородов Ирина Макиева и гендиректор онлайн-ретейлера Татьяна Бакальчук.

Также Фонд развития моногородов окажет содействие Wildberries в части реализации инвестпроектов в моногородах.

«Вместе с Wildberries мы будем помогать моногородам развиваться. В планах компании — размещение складов и обучающих центров в моногородах, это позволит создать новые рабочие места и новые возможности для жителей. Мы со стороны фонда готовы предоставить Wildberries наши меры поддержки», — передает пресс-служба фонда слова гендиректора Ирины Макиевой.

Ранее сообщалось, что онлайн-ретейлер Wildberries начал сотрудничать с самозанятыми россиянами и планирует привлечь таким образом к 2020 году до 3 тыс. новых партнеров.

